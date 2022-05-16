خبيرة مصرفية: أمريكا تسجل أعلى نسبة تضخم.. وتوقعات برفع جديد للفائدة

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن مصر استثمرت في السندات الخضراء بنحو 750 مليون دولار في سبتمبر قبل الماضي.

وأضافت "الدماطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن نسبة التضخم زادت عن ما كان يستهدفه البنك المركزي، حيث وصل حاليًا إلى 13.5 %.



ولفتت الخبيرة المصرفية، إلى أن هناك دراسة تشير إلى توجه الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة مجددًا إلى 75. % وهذا بسبب ارتفاع التضخم إلى 8.5 % لأول مرة منذ 28 عامًا.

وأكدت أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 3.3 مليار دولار خلال مارس الماضي وهذا مؤشر جيد، موضحًا أن طرح شهادات بفائدة 18 % كان مشجعا للمصريين بالخارج لتحويل أموالهم.

