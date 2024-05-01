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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| مارك زوكربيرج يعلن مفاجأة جديدة لـ واتساب.. خلل خطير في لوحة مفاتيح أندرويد يعرض مليار مستخدم للخطر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

للطلبة والشباب.. لينوفو تطلق تابلت جديدا بمواصفات مميزة وسعر رخيص

أطلقت شركة لينوفو Lenovo الصينية، مؤخرا حاسب لوحي جديد في سوقها المحلية تحت اسم Zhaoyang K11، وهو جهاز لوحي متعدد الوسائط منخفض الجودة مزود بشاشة كبيرة بدقة 2K مقترنة بمعالج Snapdragon 4G، وسيتم إطلاق هذا الجهاز إلى الأسواق العالمية تحت اسم مختلف.

 

هواوي تسحق آيفون.. مقارنة العمالقة Pura 70 Ultra وiPhone 15 Pro Max

تواصل شركة هواوي Huawei، تقديم أجهزة مبتكرة وعالية الجودة تلبي احتياجات قاعدة متنوعة من المستخدمين، يعد هاتف Huawei Pura 70 Ultra، من الأمثلة الرئيسية على التزام العلامة التجارية بتقديم تكنولوجيا رفيعة المستوى، والذي يأتي كأحدث إصدارات الشركة في السوق الصينية والتي تنافس بإمكانياتها أقوى أجهزة آبل iPhone 15 Pro Max.

 

مارك زوكربيرج يعلن مفاجأة جديدة لـ واتساب.. تهز عرش هذا التطبيق

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج، أن تطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، يشهد نموا كبيرا في الولايات المتحدة.

 

تحذير أندرويد.. خلل خطير في لوحة المفاتيح يعرض مليار مستخدم للخطر

كشف باحثو الأمن السيبراني في Citizen Lab، عن وجود خلل أمني كبير في العديد من تطبيقات لوحة المفاتيح الشائعة على هواتف أندرويد الذكية، ويعرض هذا الخلل اتصالات ما يقرب من مليار مستخدم لخطر الوصول غير المصرح به.

 

تحديث ضخم بمميزات جبارة يصل هواتف وان بلس.. طريقة تحميله!

بدأت هواتف وان بلس OnePlus الذكية، في الحصول على تحديث ضخم يمنح المستخدمين أخيرا تحديث أندرويد 14 المستقر.

 

سامسونج تحصد أرباحا خيالية بفضل هذا الهاتف.. اعرف سعره

نشرت شركة سامسونج Samsung، نتائجها المالية التفصيلية للربع الأول من عام 2024، حيث أعلن العملاق الكوري عن أنها حققت أرباح مجمعة لهذه الفترة قدرها 6.61 تريليون وون كوري (4.85 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

أرخص موبايل شاومي في مصر.. اعرف سعره بعد الخصم

تعد تشكيلة الطراز A من أفضل هواتف الفئة الاقتصادية التي تقدمها شركة شاومي الصينية، لذا تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على تشكيلة (A) المميزة، تشمل تخفيضات مذهلة على بعض الهواتف وتوفيرها في عروض قوية بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة الحصول على هواتف التشكيلة مقابل سعر رخيص.

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