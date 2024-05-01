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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تحديث ضخم بمميزات جبارة يصل هواتف وان بلس.. طريقة تحميله!

تحديث OxygenOS 14
تحديث OxygenOS 14

بدأت هواتف وان بلس OnePlus الذكية، في الحصول على تحديث ضخم يمنح المستخدمين أخيرا تحديث أندرويد 14 المستقر.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تعد واجهة النظام OxygenOS 14، المستندة إلى أندرويد 14، بمثابة ترقية مثيرة توفر العديد من الميزات الجديدة واختصارات شاشة القفل والتحسينات، ومحرك Trinity لتحسين الأداء بهواتف وان بلس المؤهلة لذلك.

 

 

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إذا كنت تمتلك هاتف من وان بلس ولم يتلق الجهاز الخاص بك تحديث OxygenOS 14، فذلك لأن الشركة الصينية تطرح التحديث على دفعات، فقد يستغرق الأمر بضعة أيام للوصول إلى جميع المستخدمين.

وفي هذه المقال، سنوضح لكم هواتف وان بلس المؤهلة لتحديث OxygenOS 14، وطريقة تثبيته على هاتفك للحصول على الميزات الجديدة والتغييرات التي يجلبها.

وفي حالة كانت تملك هاتف من وان بلس، ووجدته مدرجا في القائمة التالية أدناه، ولكنك لم تتلق تحديث OxygenOS 14 بعد، فاستمر في التحقق من وجود تحديث جديد بانتظام، لأنه قد يصل إلى جهازك في أي وقت قريب.

طريقة تثبيت واجهة OxygenOS 14 على هواتف وان بلس

وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات، النظام Settings> ثم تحديثات System> ثم تحديثات النظام System updates> ثم انقر فوق التحقق من وجود تحديثات Check for updates.

هواتف وان بلس المؤهلة لتلقي تحديث OxygenOS 14

تحصل جميع أجهزة وان بلس المؤهلة تقريبا على تحديث OxygenOS 14، باستثناء الجهاز اللوحي OnePlus Pad Go، تحقق من القائمة أدناه لمعرفة ما إذا كانت الشركة الصينية قد بدأت في طرح التحديث لجهازك:

OnePlus Open
OnePlus Pad
OnePlus 12
OnePlus 12R
OnePlus 11
OnePlus 11R
OnePlus 10 Pro
OnePlus 10R
OnePlus 10T
OnePlus 9
OnePlus 9 Pro
OnePlus 9R
OnePlus 9RT
OnePlus 8T
OnePlus Nord 3
OnePlus Nord 2T
OnePlus Nord N30 SE
OnePlus Nord N30
OnePlus Nord N20 SE
OnePlus Nord N20
OnePlus Nord CE 3 5G
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

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