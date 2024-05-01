تحديث ضخم بمميزات جبارة يصل هواتف وان بلس.. طريقة تحميله!

بدأت هواتف وان بلس OnePlus الذكية، في الحصول على تحديث ضخم يمنح المستخدمين أخيرا تحديث أندرويد 14 المستقر.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تعد واجهة النظام OxygenOS 14، المستندة إلى أندرويد 14، بمثابة ترقية مثيرة توفر العديد من الميزات الجديدة واختصارات شاشة القفل والتحسينات، ومحرك Trinity لتحسين الأداء بهواتف وان بلس المؤهلة لذلك.

إذا كنت تمتلك هاتف من وان بلس ولم يتلق الجهاز الخاص بك تحديث OxygenOS 14، فذلك لأن الشركة الصينية تطرح التحديث على دفعات، فقد يستغرق الأمر بضعة أيام للوصول إلى جميع المستخدمين.

وفي هذه المقال، سنوضح لكم هواتف وان بلس المؤهلة لتحديث OxygenOS 14، وطريقة تثبيته على هاتفك للحصول على الميزات الجديدة والتغييرات التي يجلبها.

وفي حالة كانت تملك هاتف من وان بلس، ووجدته مدرجا في القائمة التالية أدناه، ولكنك لم تتلق تحديث OxygenOS 14 بعد، فاستمر في التحقق من وجود تحديث جديد بانتظام، لأنه قد يصل إلى جهازك في أي وقت قريب.

طريقة تثبيت واجهة OxygenOS 14 على هواتف وان بلس

وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات، النظام Settings> ثم تحديثات System> ثم تحديثات النظام System updates> ثم انقر فوق التحقق من وجود تحديثات Check for updates.

هواتف وان بلس المؤهلة لتلقي تحديث OxygenOS 14

تحصل جميع أجهزة وان بلس المؤهلة تقريبا على تحديث OxygenOS 14، باستثناء الجهاز اللوحي OnePlus Pad Go، تحقق من القائمة أدناه لمعرفة ما إذا كانت الشركة الصينية قد بدأت في طرح التحديث لجهازك:

OnePlus Open

OnePlus Pad

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10R

OnePlus 10T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 8T

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord N30 SE

OnePlus Nord N30

OnePlus Nord N20 SE

OnePlus Nord N20

OnePlus Nord CE 3 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G