مفيهوش غلطة| أحدث هواتف وان بلس بيشغل كل الألعاب وبسعر رخيص

يعد OnePlus 12R، هو أحدث هاتف ذكي من شركة وان بلس الصينية، والذي يتميز بمواصفات عالية وأداء مميز وسعر منافس في الفئة المتوسطة، لمن يبحث عن هاتف ذكي بإمكانيات قوية وتكلفة في متناول الجميع، سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات OnePlus 12R الجديد من وان بلس.

سعر ومواصفات OnePlus 12R الجديد من وان بلس

بالنسبة للسعر تتوفر النسخة العالمية من هاتف OnePlus 12R، للبيع في الولايات المتحدة مقابل سعر يبدأ من 500 دولار (أي ما يعادل 15.449 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.

وتشمل مواصفاته على دعم بطاقة SIM مزدوجة، ودعم شبكات الجيل الحامس 5G، وشبكات الواي فاي Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، وتقنية الاتصال قريب المدى NFC، ومكبرات صوت استريو مزدوجة، وشريط تمرير التنبيه، ونظام لتبديد الحرارة للحفاظ على برودة الهاتف، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14.

OnePlus 12R

ويمتاز هاتف وان بلس OnePlus 12R، بشاشة منحنية من نوع BOE X1 OLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1.5K، تبلغ 1240 × 2772 بكسل، تدعم معدل تحديث ProXDR يبلغ 120 هرتز إلى جانب تقنية LTPO 4.0 التي تتيح تبديل معدلات التحديث من 90 إلى 72 هرتز حسب المحتوي المعروض على الشاشة.

OnePlus 12R

وتدعم الشاشة كلا من تقنية HDR10+ وDolby Vision وDisplayMate A+، ومعدل سطوع يبلغ 4500 شمعة، ويتميز الهاتف بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

OnePlus 12R

ويعمل هاتف وان بلس OnePlus 12R، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بمعمارية 4 نانومتر، إلى جانب ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x، ومع ما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع UFS 2.2.

OnePlus 12R

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتمتع هاتف OnePlus 12R، بكاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعر أساسي من نوع Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.