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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن مفاجأة في تشكيل قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي في الدوري

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن استبعاد اللاعب مجدي أفشة من مباراة الإسماعيلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد حسن "مصدر بالأهلي: استبعاد أفشة من مباراة الإسماعيلي قرار تأديبي من مارسيل كولر".

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد الشناوي من قائمة الفريق الأحمرالتي تستعد لخوض مباراة الإسماعيلي غدا الأربعاء في الجولة 20 بالدوري الممتاز.

 

وشهدت القائمة غياب محمد الشناوي للإصابة في عضلة السمانة بجانب خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وديانج وحمزةعلاء وكريستو وأفشة ونيدفيد وكريم فؤاد وطاهر محمد وكريم الدبيس لأسباب فنية.

 

 

وجاءت القائمة كالتالي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - على معلول - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية -  أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق- أحمد نبيل كوكا - رضا سليم -  بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست - وسام أبوعلي.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

إستبعاد أفشة الدوري الممتاز السويسري مارسيل كولر المدير رامي ربيعه رضا سليم قائمة الأهلي

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