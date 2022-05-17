ابنة عبدالمنعم مدبولي: علاقة والدي بفؤاد المهندس امتدت لأكثر من 50 عاما

قالت أمل عبد المنعم مدبولي ابنة الفنان عبد المنعم مدبولي، إن علاقة والدها مع الفنان فؤاد المهندس امتدت لأكثر من 50 عاما.



وأضافت امل عبد المنعم مدبولي في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي ": "والدي كان يكتب اسكتشات ساعة لقلبك لفؤاد المهندس، ووالدي اشتغل مع فؤاد المهندس كثيرا".

وتابعت أمل عبد المنعم مدبولي :" والدي كان يحب فؤاد المهندس ويري أن فؤاد المهندس يفهم مفاتيح الشخصيات التي يقوم بتجسيدها ".



وأكملت أمل عبد المنعم مدبولي :" ذكريات كثيرة جمعت بيني والدي وفؤاد المهندس، اتذكر اخر مكالمة هاتفية بين والدي وفؤاد المهندس".

ولفتت أمل عبد المنعم مدبولي :" اعشق كافة أدوار الفنان الراحل فؤاد المهندس ، وكافة أعماله الفنية متميزة "