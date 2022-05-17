قناطر الدلتا: نعتمد على أنظمة الإضاءة الحديثة التي تسهم في توفير الكهرباء

قالت نادية عطية مدير الورش والكهرباء بإدارة ري قناطر الدلتا، إن حدائق القناطر الخيرية تتميز بمناظر طبيعية مختلفة، سواء من خلال الإضاءة التجميلية ليلا، أو بالاستمتاع بأشعة الشمس صباحا.



وأضافت "نادية عطية" خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحديقة تفتح أبوابها أمام المواطنين من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساءا، متابعة: قبل التطوير لم تكن تحتوي الحدائق على أنظمة إضاءة.



واسترسلت: تم الاعتماد على أنظمة الإضاءة الحديثة التي تعمل على توفير الكهرباء بشكل واضح، موضحة أنه تم اختيار 3 الوان خلال تجديد الحدائق، وهم الأزرق والأخضر والأصفر، وجميعهم لهم دلالات.



وأوضحت أن الحدائق تضم مقاعد وبرجولات، متابعة:" تم استغلال المناظر الطبيعية داخل الحدائق في الأفراح والتقاط الصور.