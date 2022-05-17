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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالب بالشهادة الإعدادية يطعن زميله بعد امتحان الهندسة بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

طعن طالب فى الصف الثالث الإعدادى زميلة بكاتر فى شبين القناطر بالقليوبية عقب خروجهما من أداء امتحان مادة الهندسة ظهر اليوم الثلاثاء فى مشاجرة بينهما عقب خروجهما من الامتحان وتم نقل المصاب الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة للتحقيق .


تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مستشفى شبين القناطر العام بوصول " ي م " طالب بالصف الثالث الإعدادى مصابا بجرح فى جانبة الايسر اثر طعنة بآلة حادة " كاتر " 
انتقلت الاجهزة الامنية وتبين ان المصاب تشاجر مع زميل له عقب خروجهما من الامتحان بعد اداء امتحان الهندسة والتربية الفنية ونشبت بينهما مشاجرة قام على اثرها زميله بطعنه بـ كاتر وفر هاربا وتم نقل المصاب الى مستشفى  شبين القناطر العام وجارى ضبط الطالب المتهم وتحرر المحضر اللازم واخطرت الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

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