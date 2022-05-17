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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على الاستعدادات الأمنية لتأمين بطولة العالم للأسكواش بمصر

إسكواش
إسكواش

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين منافسات الدور التمهيدي الثاني بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال والسيدات، والتي تستضيفها مصر حتى 22 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 550 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهي أكبر جوائز مادية في تاريخ البطولة.

وعزز رجال الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية من تواجدهم لتأمين البطولة التي تعتبر واحدة من أكبر البطولات العالمية للاسكواش، مشاركة 128 من لاعبي الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال، وتقام مبارياتها بداية من 17 مايو على الملعب الزجاجي بمتحف الحضارات المصرية للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

فيما يحمل لقب بطولة العالم للرجال عن آخر نسخة علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميًا، والذي يسعى من خلال المنافسات للدفاع عن لقبه واستعادة صدارة التصنيف العالمي أيضا بعدما هيمن عليه النيوزيلندي بول كول.

وتشهد البطولة مشاركة كوكبة من نجوم الاسكواش المصري، أبرزهم نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى هالميا للسيدات، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة، فيما تعود نور الطيب إلى المسابقة بعد غيابها عن آخر نسخة لظروفها العائلية.

وفي منافسات الرجال يشارك محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا والذي سبق له التتويج باللقب في 2017، كما يشارك طارق المؤمن بطل العالم في نسخة 2019، وكريم عبد الجواد بطل نسخة 2016.

وبشكل عام حصد الفراعنة 18 لقبا ببطولة العالم على مدار تاريخها، تتربع نور الشربيني على القمة برصيد 5 ألقاب، ويليها عمرو شبانة بأربعة بطولات، ثم رامي عاشور المتوج بثلاث نسخ، وعلي فرج بطل العالم في نسختين، ومحمد الشوربجي وكريم عبد الجواد وطارق مؤمن ورنيم الوليلي برصيد بطولة لكل منهم.

بطولة العالم للاسكواش لإسكواش لي فرج محمد الشوربجي رامي عاشور

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