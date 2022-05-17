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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشهر العقاري: حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه حال تقديم بيانات خاطئة للتسجيل

جمال ياقوت
جمال ياقوت

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن قانون الشهر العقاري الجديد يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري.

 

وأضاف جمال ياقوت في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار": "من مميزات القانون، عدم اشتراط تسلسل الملكية كـ شرط أساسي لتسجيل العقارات بين المالك والحائز الحالي".


وتابع جمال ياقوت: "هناك شرط أن يكون الحائز يعيش في حيازة هادئة مستقرة بنية التملك  لمدة 5 سنوات لإتمام التسجيل".

 

واكمل جمال ياقوت: "نسبة كثيرة من العقود العرفية تم تداولها كثيرا وأصبحت الحلقة مفقودة بين آخر مالك وبين الحائز الحالي ".

 

ولفت جمال ياقوت إلى أنه يتم إجراء معاينات للوحدات السكنية والعقار الذي يرغب فيه الحائز تسجيله للتأكد من أنه متواجد في العقار بحيازة هادئة مستقرة لمدة 5 سنوات، وفي حال  تقديم بيانات أو مستندات خاطئة هناك عقوبة بالحبس لمدة سنة وغرامة 50 ألف جنيه.

 

الشهر العقاري تسجيل العقارات غرامة بيانات اخبار التوك شو

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