رسمياً : الاتحاد السكندرى يُرسل احتجاجاً ضد حكم مباراة فيوتشر

أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى أحتجاجا للاتحاد المصرى لكرة القدم و رابطة الاندية المصرية المحترفة ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادى فيوتشر بقيادة الحكم وائل فرحان تستنكر فيه الاخطاء التحكيمية.

و أوضحت ان حكم المباراة لم يكن موفقاً على الاطلاق و أتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريق و أبرزها على الإطلاق عدم إحتساب ركلة جزاء صحيحة فى الدقيقة 89 من زمن المباراة لصالح نادى الاتحاد السكندرى كانت كفيلة بتعديل نتيجة المباراة التى انتهت بنتيجة ( 4 _ 3 ) لصالح نادى فيوتشر ، مما أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة.

وأكدت أن مثل هذه القرارات و الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات من شأنها التأثير سلباً على مسيرة الفريق و إضاعة مجهوداته، و طالب نادى الاتحاد السكندرى بضرورة إيجاد حلول لإنقاذ المسابقة من قبل رابطة الاندية حيث تعددت الشكوى من معظم الأندية من القرارات التحكيمية الغير عادلة