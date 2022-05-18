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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الأسرة التونسية تسلم رئيسة الوزراء التقرير الوطني حول وضع الطفولة

رئيسة الوزراء التونسية
رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان

استقبلت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان أمس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج موسى، حيث قدمت إلى رئيسة الحكومة التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لعامي 2020-2021 بعنوان "تأثيرات جائحة كوفيد-19 على الأطفال". 
وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء التونسي أن التّقرير الوطني حول وضع الطّفولة في تونس لسنتي 2020 و2021 صدر في سياق استثنائي مرّت به الإنسانية بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 الذي طالت تداعياته الجسيمة على مستوى الصّحة الجسديّة والنّفسية، كل الفئات العمرية بما فيها الأطفال. 
ويوفر التقرير، الذي يغطي عامين اثنتين 2020 و2021، معطيات دقيقة عن الواقع الراهن للطّفولة في تونس، كما أنه ينقل المعطيات المتعلّقة بوضع الطفولة بتونس بمعالجة نقديّة تلامس مشكلات الطفولة مع الحرص على قراءتها قراءة علميّة، بما يضمن ويعزّز نجاح رسم السياسات الوطنية في مجال النّهوض بواقع الطفولة التونسية وتصويبها. 
ويهدف التقرير إلى إنجاز تقييم شامل لوضع الطّفولة في تونس من حيث الحقوق والمكاسب والانتهكات والنّقائص.

رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة رئيسة الوزراء تونس

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