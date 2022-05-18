وزيرة الأسرة التونسية تسلم رئيسة الوزراء التقرير الوطني حول وضع الطفولة

استقبلت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان أمس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج موسى، حيث قدمت إلى رئيسة الحكومة التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لعامي 2020-2021 بعنوان "تأثيرات جائحة كوفيد-19 على الأطفال".

وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء التونسي أن التّقرير الوطني حول وضع الطّفولة في تونس لسنتي 2020 و2021 صدر في سياق استثنائي مرّت به الإنسانية بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 الذي طالت تداعياته الجسيمة على مستوى الصّحة الجسديّة والنّفسية، كل الفئات العمرية بما فيها الأطفال.

ويوفر التقرير، الذي يغطي عامين اثنتين 2020 و2021، معطيات دقيقة عن الواقع الراهن للطّفولة في تونس، كما أنه ينقل المعطيات المتعلّقة بوضع الطفولة بتونس بمعالجة نقديّة تلامس مشكلات الطفولة مع الحرص على قراءتها قراءة علميّة، بما يضمن ويعزّز نجاح رسم السياسات الوطنية في مجال النّهوض بواقع الطفولة التونسية وتصويبها.

ويهدف التقرير إلى إنجاز تقييم شامل لوضع الطّفولة في تونس من حيث الحقوق والمكاسب والانتهكات والنّقائص.