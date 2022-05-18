بعد التتويج بدوري السوبر .. المكاسب تنهال علي سلة الأهلي

‎توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بلقب دوري السوبر، عقب فوزه على الاتحاد السكندري (88 - 75)، في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

‎واستطاع المارد الأحمر تحت قيادة المدرب الإسباني أوجستي بوش التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

‎وحقق المارد الأحمر اللقب الخامس له هذا الموسم بعد تحقيقه لبطولة منطقة القاهرة والبطولة العربية ودوري المرتبط وكأس مصر ودوري السوبر.

اللقب السادس في تاريخ النادي

حقق المارد الأحمر اللقب السادس في تاريخه على صعيد مسابقة الدوري بكافة مسمياتها "الدوري الممتاز - دوري السوبر".

‎وحقق الأهلي البطولة أعوام "1988 - 1989، 1999 - 2000، 2000 - 2001، 2011 - 2012، 2015 - 2016"، ليضاف لهم اللقب السادس.

‎ استعادة اللقب الغائب

‎استطاع المارد الأحمر استعادة اللقب الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ 6 مواسم.

‎ويعود آخر لقب توج به المارد الأحمر إلى موسم 2015 - 2016 حينما كان يقود الفريق فنيًا طارق خيري.

‎ تقليص الفارق

‎اقترب أبناء المارد الأحمر من منافسيهم في أندية الزمالك والاتحاد والجزيرة.

‎حيث يمتلك الفارق الأبيض 15 لقبًا، فيما حصد سيد البلد 13 لقبًا، أما الجزيرة فلديه 10 ألقاب.

‎ المشاركة في بطولة أفريقيا

‎ضمن الأهلي المشاركة في بطولة أفريقيا المقبلة للأندية أبطال الدوري "BAL" والتي تقام تحت رعاية الدوري الأمريكي للمحترفين "NBA".

‎وتشهد البطولة مشاركة أقوى فرق القارة السمراء، كما أنها ستمنح الأهلي فرصة المشاركة في بطولة العالم للأندية.

‎العلامة الكاملة

‎حصد المارد الأحمر اللقب الخامس له هذا الموسم وحقق العلامة الكاملة بالتتويج بكل البطولات التي شارك بها.

‎وكانت البداية بحصد بطولة منطقة القاهرة مرورًا بالبطولة العربية ثم بطولة دوري المرتبط ثم التتويج بكأس مصر وصولًا لحصد اللقب الأغلى وهو دوري السوبر.

‎ ترسيخ العقدة

‎دون الشياطين الحمر فوزهم السادس على "زعيم الثغر" في كافة البطولات، حيث التقى الفريقان في 11 مباراة كان الفوز حليف أبناء القلعة الحمراء في 6 منها فيما خسر الفريق في 5 مباريات.

‎وكانت أولى انتصارات الأهلي في نصف البطولة العربية بنتيجة 78 - 73، ثم الفوز بإياب دوري المرتبط بنتيجة 69 - 67، قبل أن يفوز الفريق في نهائي كأس مصر بنتيجة 69 - 65.

‎كما فاز الأهلي بالمواجهة الثانية من دوري السوبر بنتيجة 73 - 60، ثم المواجهة الثالثة بدوري السوبر بنتيجة 63 - 60، وصولًا للمباراة النهائية بدوري السوبر بنتيجة 88 - 75.