خالد الغندور: إبراهيم سعيد مديرًا فنيا لـ"مدينة نصر"

أعلن خالد الغندور نجم نادي الزمالك عبر منشور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: "رسميــــــــاً :"ابراهيم سعيد" مديراً فنياً لنادي مدينة نصر".



وأعلن نادي مدينة نصر برئاسة محمد فاروق عن التعاقد مع الكابتن إبراهيم سعيد مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق الذي خاض تجارب تدريبية من قبل، كما أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق النجاح مع نادي مدينة نصر، وتحقيق أهداف النادي.

بينما أكد محمد فاروق رئيس نادي مدينة نصر على ثقته الكبيرة في إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق والمدير الفني الحالي للفريق، أنه يستطيع تحقيق أهداف النادي وأنه سيتم توفير كافة إمكانيات النجاح.