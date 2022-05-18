في اليوم العالمي لها.. أسامة عبد الوارث: القيادة السياسية تدرك تأثير المتاحف

قال الدكتور أسامة عبد الوارث، رئيس المجلس الدولي للمتاحف بمصر ، إنه تم إقرار اليوم 18 مايو يوما عالميا للاحتفال بالمتاحف، وذلك عام 1977، ليصبح يوما عالميا لاحتفاء الدول بالتراث الحضارى الخاص بها.

وأوضح "عبد الوارث"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر “إكسترا نيوز”، أن حوالى 50 ألف متحف على مستوى العالم تحتفل بهذا اليوم، والذى يتم التأكيد فيه على قوة المتاحف، لكونها قوة تأثير على المجتمعات للنهوض بحياتها من جميع النواحى، خاصة فى المجالات المعاصرة، ورفع الوعى بالتنمية المستدامة، والتغير المناخى، وتفتح أبوابها لمناقشة هذه الموضوعات من خلال الاستفادة من دروس الماضى.

وأشار إلى أن دور المتاحف لا يقتصر فقط على كونها قاعات للعرض والاستمتاع بها، ولكن أهميتها تكمن فى استثمار هذه المجموعات وأخذ دروس مستفادة لحل مشاكلنا المعاصرة، منوها إلى أن القيادة السياسية تدرك جيدا قوة المتاحف وتأثيرها الهام وكانت سباقة فى ترميم وفتح متاحف جديدة وقت أزمة كورونا، والتى أبهرت العالم، ومنها متاحف فى شرم الشيخ، والمتحف القومى للحضارة، وموكب المومياوات.

