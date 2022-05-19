برلمانية: نتوقع رفع سعر الفائدة اليوم وإجراءات خاصة بالوعاء الادخاري

قالت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة اخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يشهد اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية بالبنك المركزي، اليوم، اتخاذ إجراءات تتعلق بالوعاء الادخاري غير شهادات الاستثمار التي وصلت فائدتها إلى 18 %.

وأضافت "الكسان"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن البنك المركزي يهدف إلى سرعة اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي، بدعم من قوة وصلابة القطاع المصرفي الذي تعكسه المؤشرات المالية.

وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "المؤشرات تقول إن سعر الفائدة سيتم رفعه غدا من قبل البنك المركزي، والذي رفع سعر الدولار ليكسر حاجز الـ 18 جنيه، وهذا يجُب أي تضخم ممكن يحصل نتيجة إن البنك المركزي رفع الفائدة".

وأشارت إلى أن موعد اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية، محدد له قبل أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، ومن المتوقع أن يشهد إجراءات لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم.

ويعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 19 مايو الجاري، لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ليكون هذا الاجتماع هو الأول منذ اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضي، وعقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار للمرة الثانية على التوالي.