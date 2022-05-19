عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: نتوقع رفع سعر الفائدة اليوم وإجراءات خاصة بالوعاء الادخاري

البنك المركزي
البنك المركزي

قالت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة اخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يشهد اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية بالبنك المركزي، اليوم، اتخاذ إجراءات تتعلق بالوعاء الادخاري غير شهادات الاستثمار التي وصلت فائدتها إلى 18 %.

وأضافت "الكسان"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن البنك المركزي يهدف إلى سرعة اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي، بدعم من قوة وصلابة القطاع المصرفي الذي تعكسه المؤشرات المالية.

وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "المؤشرات تقول إن سعر الفائدة سيتم رفعه غدا من قبل البنك المركزي، والذي رفع سعر الدولار ليكسر حاجز الـ 18 جنيه، وهذا يجُب أي تضخم ممكن يحصل نتيجة إن البنك المركزي رفع الفائدة".

وأشارت إلى أن موعد اجتماع  لجنة السياسات المالية والنقدية، محدد له قبل أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، ومن المتوقع أن يشهد إجراءات لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم.

ويعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 19 مايو الجاري، لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ليكون هذا الاجتماع هو الأول منذ اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضي، وعقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار للمرة الثانية على التوالي.

رفع سعر الفائدة سعر الفائدة البنك المركزي لجنة السياسات المالية والنقدية صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

وفاة ممثلة شهيرة على يد زوجها

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

شكوك حول مشاركة مدافع الوداد أمام الأهلي في موقعة نهائي أفريقيا

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

ترشيحاتنا

أوكرانيا: روسيا تسعى لمحاصرة قواتنا لتؤمن ممرا إلى القرم

وفاة ممثلة شهيرة على يد زوجها

رسميا .. الكشف عن بي إم دبليو الفئة الثالثة 2023 فيس ليفت

خالد جلال عن تدريب المنتخب الأولمبي: فرصة كبيرة لأي مدرب

موقع هسبورت: فيكتور جوميز حكما لمباراة الأهلي والوداد فى نهائى أبطال أفريقيا

سوليفان: فنلندا والسويد ستعززان أمن الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ