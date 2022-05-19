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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: روسيا تسعى لمحاصرة قواتنا لتؤمن ممرا إلى القرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذر متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية من سعي روسيا إلى محاصرة القوات الأوكرانية في منطقتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك.

 

وأضاف أولكسندر موتوزيانيك أمس الأربعاء، أن القوات الروسية تحاول إحكام السيطرة بشكل كامل على أراضي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون، إضافة إلى "تأمين ممر بري مع شبه جزيرة القرم"، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية.

 

كما أضاف أن القوات الأوكرانية نجحت في صد 12 هجوما في دونيتسك ولوجانسك الثلاثاء، لافتا إلى أنها دمرت ثلاث دبابات وثلاثة من أنظمة المدفعية وست مركبات مدرعة خفيفة وسبع مركبات أخرى.

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في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الروسي، إيجور كوناشينكوف، أمس، استسلام 694 من مقاتلي "آزوفستال" بينهم 29 جريحًا.

 

وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "في ماريوبول، واصل مسلحو وحدة آزوف القومية والجنود الأوكرانيون المحاصرون في مصنع آزوفستال الاستسلام. واستسلم خلال اليوم الماضي 694 مسلحا بينهم 29 جريحا".

 

كما أوضح أنه منذ 16 من مايو، وصل عدد المستسلمين إلى 959 مسلحًا، من بينهم 80 جريحًا، وتم وضع 51 منهم بحاجة إلى علاج داخلي في مستشفى نوفوازوفسك في دونيتسك.

 

كذلك، أكد أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" ومقاتلة "ميج-29". وأضاف أنه تم تدمير بطارية أوكرانية من مدافع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم أمريكية الصنع.

 

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