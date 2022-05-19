البنك ينفي التفريط في لاعبيه لـ الأهلي والزمالك..فيديو

كشف كريم شحاته مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي ، انه من الصعب التفريط في أي لاعب للأهلي أو الزمالك خلال الفترة المقبلة ، وهدف النادى هو الحفاظ على الكيان الموجود.

وقال كريم حسن شحاته في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس إن النادي متمسك بجميع اللاعبين ، بما فيهم محمد هلال.

وأضاف شحاته أن موقف أسامه فيصل لاعب البنك مختلف عن أى لاعب آخر لأنه إعارة من نادي الزمالك وسنحدد موقفه خلال الفترة المقبلة من التفاوض مع الزمالك لشرائه من عدمه بناء على تقرير المدير الفني خالد جلال.

وفرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي التعادل السلبي أمام الأهلي، في المباراة التى أقيمت ،ضمن منافسات الجولة 19 من دوري WE المصري.

التعادل رفع رصيد الأهلي الى النقطة 34 فى المركز الثالث ، بينما يرتفع رصيد البنك الأهلي الى النقطة 25 فى المركز الثامن.

ولغى أمين عمر الهدف الذي سجله محمود وحيد في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعد عدم تثبيت الكرة من رامي ربيعة أثناء لعبه الكرة الثابته قبل الهدف مباشرة.وجاء الطرد في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول بعد اعتراض عبدالحفيظ على الحكم، عند ذهابه لمشاهدة صحة هدف الأهلي الأول في VAR.