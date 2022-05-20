إيمي سمير غانم عن والدها في ذكرى رحيله: أنت النفس اللى بتنفسه

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان الراحل، بعد إصابته بمضاعفات نتيجة فيروس كورونا، وهو نفس المرض الذي فقدنا بسببه والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت إيمي سمير غانم صورة جمعتها بوالدها الراحل وعلقت عليها قائلة:" النهارده الناس بتقولي معلش يوم صعب عليكي، مايعرفوش إن كل يوم صعب عليا، بابي حبيبي انت النفس اللي بتنفسه و لما بنام و اشوفك والله بصحي اضحك لوحدي .. ربنا يغفر لك يارب و يفرحك في الجنه انشاءالله زي ما فرحتنا في حياتك.. بحبك من قلبي للابد".

وتنطلق اليوم الدورة السبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وتشهد تلك الدورة عدد من التفاصيل والمتغيرات التي لم تتواجد في السنوات السابقة.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان والمقرر إقامته اليوم الجمعة 20 مايو 2022، على أن تتسلم هذا التكريم ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم، كما تكريم الفنانة سميرة أحمد.

اختارت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي، وميشيل ماهر، المطربة غادة رجب لإحياء حفل افتتاح المهرجان.

ومن المنتظر أن تقوم غادة رجب خلال الحفل بإهداء أحدث أغنياتها لأعرق مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي.

سيتم هذا العام عودة عروض الأفلام لجمهور المهرجان بعد توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا.