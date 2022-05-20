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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: وجهنا دعوة إلى مصر لحضور منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي

فلاديمير بوتين وعبد
فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا وجهت دعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف لوكالة " نوفوستي" الروسية ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس السيسي سيحضر المنتدى ، قائلا: "الدعوة موجودة".

ويعتبر منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي حدثًا تجاريا اقتصاديا، ينظم سنويا في مدينة سان بطرسبورج الروسية ، منذ عام 1997؛ وينعقد تحت رعاية الرئيس الروسي، منذ عام 2005.

وكانت آخر زيارة رسمية أجراها الرئيس السيسي في عام 2018، التقى خلالها نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

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الخارجية الروسية عبد الفتاح السيسي سان بطرسبورج منتدى بوتين

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