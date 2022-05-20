ندوة توعوية لطلائع القليوبية عن الأمراض المعاصرة ومخاطر الإدمان

نفذت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ندوة عن التوعية الصحية عن الأمراض المعاصرة ومخاطر الإدمان وطرق الوقاية بمركز شباب مشتهر بإدارة شباب طوخ ، وحاضر فى الندوة الدكتورة شيماء محمد رئيس قسم الخدمة النفسية بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان.



وتناولت الندوة الأمراض المعاصرة كفيروس كرونا وطرق الوقاية منه والنظافة الشخصية وتأثيرها على سلامة الفرد كما تناولت الندوة الحديث عن مخاطر الإدمان وأثارة المدمرة على سلامة الفرد الجسدية والنفسية والاجتماعية وطرق الوقاية من الإدمان بالاتجاه إلى ممارسة العادات الصحية السليمة وممارسة الرياضة.



وكذلك شغل أوقات الفراغ بممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والقراءة والاطلاع كما تناولت الندوة توعية الطلائع بالعادات الغذائية السليمة وعدم الإفراط فى تناول الأغذية التى تحتوى على المواد الحافظة لما لها من أثار سلبية مدمرة.



وتهدف الندوة ايضا إلى رفع مستوى التثقيف الصحى لدى الطلائع والتعرف على بعض السلوكيات والعادات الصحية السليمة وكذلك أهمية النظافة الشخصية والبعد وعدم الإفراط فى تناول الوجبات الجاهزة والمواد الحافظة والتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة والأنشطة لبناء الفرد صحيا ونفسيا واجتماعيا .



من جانبه أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى اهمية الندوات التثقيفية للنشء والشباب والتي تأتي ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفع درجة الوعي لدى الطلائع والشباب .