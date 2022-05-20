مستثمري جنوب سيناء توضح تفاصيل تطوير موقع التجلي الأعظم.. فيديو

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، تفاصيل تطوير موقع "التجلي الأعظم".

وقال "عبدالطيف"، خلال لقائه ببرنامج "تعمير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "سيناء أرض ذات مستقبل واعد، وليست مقتصرة على الشواطئ والمناطق الطبيعية فقط، لكن بها مناطق جبلية دينية مقدسة".

وأضاف: "سانت كاترين استمرت لمدة كبيرة دون تنمية حقيقية تتناسب مع قيمتها الدينية المقدسة"، لافتا: "الرئيس السيسي أعطى توجيهات بالتطوير والتنمية الكبيرة لمنطقة سانت كاترين".

وأشار: "هناك شركات وأيادى مصرية تعمل في المنطقة في كافة القطاعات، وتم عمل محطات تحلية في سيناء وتضخ المياه لجنوب سيناء بأكملها خاصة في سانت كاترين، فضلا عن عمل بعض الفنادق وتطوير منطقة سانت كاترين بالكامل، ومركز ثقافي كبير من أجل المؤتمرات العالمية".

