عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستثمري جنوب سيناء توضح تفاصيل تطوير موقع التجلي الأعظم.. فيديو

التجلي الأعظم
التجلي الأعظم

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، تفاصيل تطوير موقع "التجلي الأعظم".

وقال "عبدالطيف"، خلال لقائه ببرنامج "تعمير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "سيناء أرض ذات مستقبل واعد، وليست مقتصرة على الشواطئ والمناطق الطبيعية فقط، لكن بها مناطق جبلية دينية مقدسة".

وأضاف: "سانت كاترين استمرت لمدة كبيرة دون تنمية حقيقية تتناسب مع قيمتها الدينية المقدسة"، لافتا: "الرئيس السيسي أعطى توجيهات بالتطوير والتنمية الكبيرة لمنطقة سانت كاترين".

وأشار: "هناك شركات وأيادى مصرية تعمل في المنطقة في كافة القطاعات، وتم عمل محطات تحلية في سيناء وتضخ المياه لجنوب سيناء بأكملها خاصة في سانت كاترين، فضلا عن عمل بعض الفنادق وتطوير منطقة سانت كاترين بالكامل، ومركز ثقافي كبير من أجل المؤتمرات العالمية".
 

الرئيس السيسي جنوب سيناء جمعية مستثمرى عاطف عبد اللطيف سيناء التجلى الأعظم موقع التجلى الأعظم تطوير موقع التجلى الأعظم محطات تحلية منطقة سانت كاترين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

وفاة الفنان الجزائري أحمد بن عيسى خلال حضوره فعاليات مهرجان كان

بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيفية الحماية من جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

بشرى سارة.. شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار الأرز والسكر والبيض

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

ترشيحاتنا

الوزراء: معامل هيئة الدواء تحصل على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)

شبه مستحيلة.. حالة وحيدة تقود ليفربول والسيتي إلى مباراة فاصلة لحسم لقب البريميرليج

حمى وصداع مميت | اجتماع طارئ لـ الصحة العالمية بشأن جدري القرود

فرنسا .. الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيث بورن

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة مفاتيح الجنان .. 9 كلمات مجابة لا تغفلها

تعمير القاهرة: الانتهاء من مشروع محور عمرو بن العاص في 9 أشهر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخرج 2 طلعت حرب: سمير صبري ممثل عظيم ورفض تقاضي أجرا عن مشاركته

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

فيديو

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

نشر صور الغشاشين.. وزير التعليم يتحدث عن تصوير الامتحانات في اللجان

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ