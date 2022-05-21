النيابة: لا شبهة جنائية في مصرع شاب بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بالخانكة بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب ألقى بنفسه بمياه ترعة الإسماعيلية لمروره بحالة نفسية، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بقيام شاب بإلقاء نفسه بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وجرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري بالتنسيق مع الأهالي، وتبين أنها لـ " ك م م" 23 سنة عامل بمخبز وبسؤال شهود الواقعة ووالد المجنى عليه أقروا بقيام المجني عليه بإلقاء نفسه بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز حال تواجده طرف جده لوالدته وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.