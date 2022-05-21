عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة: لا شبهة جنائية في مصرع شاب بالقليوبية

جثة
جثة

صرحت جهات التحقيق بالخانكة بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب ألقى بنفسه بمياه ترعة الإسماعيلية لمروره بحالة نفسية، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى. 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بقيام شاب بإلقاء نفسه بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز.
وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وجرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري بالتنسيق مع الأهالي، وتبين أنها لـ " ك م م" 23 سنة عامل بمخبز وبسؤال شهود الواقعة ووالد المجنى عليه أقروا بقيام المجني عليه بإلقاء نفسه بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز حال تواجده طرف جده لوالدته وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

القليوبية محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية جهات التحقيق الاسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

صدم 4 أشخاص بسيارته .. القبض على الفنان مصطفى هريدي

صورة لنجم المنتخب الليبي وراء فبركة توقيع بن شرقي للأهلي

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

موضوعات متعلقة

انتشال جثة غريق من مياه ترعة الإسماعيلية بالخانكة

ضبط 17 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

التحفظ على جثة طفل مبتور الذراع ومجهول الهوية بالقليوبية

تجديد حبس المتهم بتعذيب طفل حتى الموت بالقليوبية

ترشيحاتنا

بكري عن حصاد البنجر بمستقبل مصر: اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 20%|فيديو

تشافي يؤكد اهتمام برشلونة بضم ليفاندوفيسكي

20 يونيو.. الحكم في استئناف طبيب الكركمين على حبسه سنتين

ظلم فادح.. الأرقام تثبت أحقية محمد صلاح بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

أخبار التعليم.. تداول أسئلة وإجابات الفيزياء أولى ثانوي على جروبات الغش عبر تليجرام.. طلاب مصريون يصممون غواصة لصيانة خطوط البترول البحرية

أخبار الفن| القبض على الفنان مصطفى هريدي.. خطوبة شقيق خالد عليش.. جنازة سمير صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

الهضبة يتصدر الترند بـ اللي يمشي يمشي ..53 أغنية جمعته مع تامر حسين

52 عاما من الغموض.. جدري القرود يرعب العالم والصحة تنفي وجود إصابات بمصر

فيديو

عملنا حاجات كتير ومتجحدوش كرم ربنا.. السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

الفنان أحمد عبد العزيز: عشت سنوات بلا عمل وعديتها بكل صعوباتها

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

البلالين اللي نفختهم فى حياتى.. محمد رمضان ينتقد بشرى بعد سخريتها منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ