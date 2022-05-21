الكشف وتوفير العلاج لـ 1200 فرد ضمن 5 قوافل طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.



وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في هذا المجال، أنه تم تنظيم 5 قوافل طبية بقرى (الدير /اهناسيا، دلاص وطحا بوش/ناصر، كفردرويش وطلا/ الفشن) بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية والتنسيق مع الوحدات المحلية المعنية وذلك في الفترة من 14 إلى 19 مايو الجاري، وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم تعقيم مواقع القوافل ومحيطها قبل وأثناء وبعد، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية

وتم خلال القوافل الخمس الكشف على أكثر من 1200 مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان، حيث ضمت القافلة عدداً من التخصصات الطبية والتي شملت (172 أطفال، 130 باطنة، 457 رمد، 228 عظام، 128 أنف وأذن، 197 جلدية)، وذلك تحت إشراف إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة وبالتعاون مع فريق العمل من مؤسسة راعي مصر للتنمية وبعض المتطوعين من الأهالي وشباب القرى.