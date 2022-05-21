أستاذ استثمار: العالم بعد كورونا يحتاج تدويرا للمصانع وزيادة الطلب على الطاقة

قال الدكتور محمد باغة استاذ التمويل والاستثمار، إن التضخم العالمي الان غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية وخاصة في الدول صاحبة الاقتصاد القوى التي يعتمد عليها العالم في سلة الغذاء والامداد بالطاقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه بقناة إكسترا نيوز أن جائحة كورونا أثرت بقوة على الوضع الاقتصادي بمزيد من الضغوطات الاقتصادية ومزيد من قصور في سلاسل الإمداد والتوريد حول العالم .

وأوضح أن العالم بعد جائحة كورونا يواجه حالة من الطلب الذي يحتاج الي تدوير مرة أخرى للمصانع والمؤسسات الإنتاجية وبالتالي زيادة الطلب على الطاقة وهذا يكشف ارتفاع متزايد في الأسعار.

وذكر أن الأزمة الروسية الاوكرانية ألقت بخسائر يومية على الاقتصاد العالمي بشكل مبالغ فيه، وليس فقط خطورة التضخم.

ولفت أن اقتصار سلاسل الإمداد والتوريد في الغذاء على بعض الدول جعل الامم المتحدة تتحدث عن المجاعة الحادة، حيث ان ربع مليار فرد على مستوى العالم مهدد بمجاعة حقيقية وهذا ينذر بوضع اقتصادي غير مسبوق وتحدي أمام العالم لابد من علاجه في أقرب وقت ممكن .

