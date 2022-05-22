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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشارة بالكونجرس: دخول دول جديدة للناتو يزيد فرص نشوب صراع عالمي

الناتو
الناتو

أبدت الولايات المتحدة استعدادها للموافقة على عطاءات عضوية الناتو التي قدمتها فنلندا والسويد الأسبوع الماضي. بعد ان قررت الدولتان إلغاء وضعهما المحايد طويل الأمد وسط الأزمة في أوكرانيا.

ويتعين على مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي سيتم تكليفه بالموافقة على عطاءات عضوية الناتو من قبل فنلندا والسويد في المستقبل القريب، التفكير مرتين قبل القيام بذلك، حسبما صرحت مستشارة السياسة الخارجية طويلة الأجل للكونجرس الأمريكي، ديانا أوهلباوم.

وقالت أوهلباوم “قد يؤدي توسع الناتو إلى تفاقم الوضع في أوروبا بشكل كبير ويزيد من فرص نشوب صراع عالمي" واضافت "في حين أن الرغبة في توسيع الناتو كانت رد فعل طبيعي على تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنها ليست في مصلحة الولايات المتحدة أو الدول الغربية أو الدول الأخرى”.

ووصفت مستشارة الكونجرس المخضرم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو بأنه 'عمل قصير النظر وخطير' وشددت على أنه لن يؤدي إلا إلى إطالة الصراع في أوكرانيا وتجريد بوتين من الخيارات فضلا عن أن زيادة إمكانية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، قد يؤدي إلى تبادل عالمي للأسلحة النووية.

وأشارت أوهلباوم كذلك إلى أن استراتيجية الولايات المتحدة في أوكرانيا تخلق بالفعل مخاطر غير ضرورية. 

وعلى الرغم من حقيقة أن إنهاء الصراع من المفترض أن يكون أولوية بالنسبة لواشنطن ، فإن السياسة الحالية تفعل العكس تمامًا ، كما زعمت مستشار السياسة الخارجية، من خلال شحن المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا ، وتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية لضرب الروس وإثارة الخطاب.

وتذكر أوهلباوم أن 'وزير الدفاع لويد أوستن وصف هدف الولايات المتحدة بأنه رؤية “روسيا تضعف إلى درجة أنها لا تستطيع القيام بالأشياء التي فعلتها في غزو أوكرانيا ”، بينما دعا القادة الديمقراطيون إلى' نصر 'عسكري صريح.

وأشارت المستشارة الخارجية كذلك إلى أن قبول عروض فنلندا وحلف شمال الأطلسي السويدي لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر بالنسبة لروسيا في عمليتها ويجعل من الصعب خفض التصعيد، خاصة وأن شحنات الأسلحة الغربية شجعت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على توسيع مطالبه لاستئناف محادثات السلام.

وشددت أوهلباوم على أنه بدلاً من إضافة عضوين آخرين إلى الناتو ومضاعفة حدوده مع روسيا ، تحتاج الولايات المتحدة والعالم إلى بنية أمنية جديدة يمكن أن تكون ليس فقط أوروبا ، بل روسيا في نهاية المطاف، جزءًا منها. 

واقترحت المستشارة الامريكية  كذلك أن تكون عضوية أوكرانيا وفنلندا والسويد في الناتو على طاولة المفاوضات مع موسكو كجزء من جهد أوسع لوقف الصراع ، مع معالجة 'المخاوف الأمنية المشروعة لروسيا'.

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