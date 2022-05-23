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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل: نهاية الدوري الإنجليزي ثمار لمجهود كبير.. فيديو

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

قال علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، إن نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز، ثمار لمجهود كبير يقوم به مسؤولي المسابقة، موضحًا أن التنظيم أكثر من رائع، فضلًا عن قوة المنافسة.

وأضاف نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يأمل أن تصل الكرة المصرية لهذه الصورة الرائعة التي انتهت بها مسابقة الدوري الإنجليزي.

واستكمل علاء نبيل، أنه على الرغم من سعادته بقوة المنافسة والتنظيم الرائع، إلا أنه يأمل أن تستفيد الكرة المصرية من هذه التجربة، مطالبًا وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بدراسة ما يحدث بالدوري الإنجليزي.

وانتهت منافسات الدوري الإنجليزي باحتلال محمد صلاح، نجم ليفربول، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام برصيد 23 هدفا لكل لاعب.

وسجل اللاعب هيونج مين سون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، هدفين في شباك نوريتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي.

وجاء هدفي سون في الدقيقتين 70 و 75 ليمنح فريق توتنهام الهدفين الرابع والخامس، بعدما كان الضيوف متقدمون بثلاثية عن طريق هاري كين و هدفان لديجان كولوسيفسكي.

وبذلك وصل سون إلى الهدف رقم 23 في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن محمد صلاح نجم ليفربول سجل هدفا في شباك وولفرهامبتون ليصل بذلك إلى 23 هدفا ويتساوى مع سون

ودخل محمد صلاح كبديل في الدقيقة 58 بدلا من زميله دييجو جوتا في مواجهة وولفرهامبتون والنتيجة تشير للتعادل بنتيجة 1-1، لكن سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة  84.

ومع نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف، حسم محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع سون لاعب توتنهام، كما فاز بجائزة أفضل صانع لعب في الدوري الإنجليزي.

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