المصري البورسعيدي: نتعرض لأخطاء تحكيمية فجة.. والشعباني أبلغنا برغبته في الرحيل.. فيديو

قال حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن فريقه ما زال يتعرض لأخطاء تحكيمية فجة خلال مبارياته بالدوري المصري الممتاز، مشددًا أن المجلس يحضر بيانًا رسميًا للرد على هذه الأخطاء.

وأضاف عمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه لا صحة لما تردد بشأن رحيل معين الشعباني عن الفريق، موضحًا أنه أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل إلا أن المجلس سيعقد معه جلسة لتقارب الأمور.

وأشار عضو المصري، إلى أن الجهاز الفني لا يُعاني من أي أزمات بشأن المستحقات المالية، بينما ستعقد جلسة غدًا يتحدد بعدها موقف المدرب مع الفريق، مضيفًا أن هناك بدائل جاهزة حال رحيل معين الشعباني.

واختتم تصريحاته، أن جلسة المجلس مع المدير الفني للمصري غدًا لمناقشة أسباب تراجع مستوى الفريق، مشددًا أن المجلس يجهز ملفًا كاملًا بشأن الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق، وسيطالب بإعادة مبارياته التي شهدت أخطاءً تحكيمية، مشددًا أنه جاهز للتصعيد حال تكرار هذه الأخطاء.

واستعاد فريق الاتحاد السكندري طريق الانتصارات بفوز ثمين تحقق على حساب بيراميدز بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن حسابات الجولة الـ20 بمسابقة دوري We المصري.

وسجل الهداف الأنجولي مابولولو هدف الاتحاد ليقود فريقه للفوز بعد الخسارة في آخر جولتين أمام سموحة (5-2) ثم فيوتشر بنتيجة (4-3).

وارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 22 نقطة في المركز الـ12، ليحقق "الأخضر" انتصاره الثاني مع عماد النحاس.

في المقابل، تعرض بيراميدز لخسارة رابعة ليظل الفريق في المركز الثاني برصيد 39 نقطة ويهدر فرصة الوصول للصدارة والذي يتواجد فيه نادي الزمالك برصيد 41 نقطة.

تفاصيل المباراة

شريف إكرامي في الدقيقة الخامسة ارتدى قفاز الإجادة بعد تصديه فرصتين من الأنجولي مابولولو لتتحول الكرة في النهائية لضربة ركنية.

وفي الدقيقة السادسة واصل إكرامي تألقه وتصدى كرة ببراعة بعد رأسية من البوركيني سعيدو سيمبوري لتظل النتيجة (0-0) بين الفريقين.

وفي الدقيقة 33، حاول خالد الغندور من كرة رأسية أن يسجل في شباك الاتحاد بعد تشتيت شريف إكرامي للكرة لكن لا جديد بعد مرور الكرة بجوار القائم الأيمن.

وحاول علي جبر في الدقيقة 46 أن يسجل هدف بيراميدز الأول من كرة رأسية تمر الكرة أعلى المرمى، قبل أن يسدد إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري كرة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها إكرامي.