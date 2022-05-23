عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري البورسعيدي: نتعرض لأخطاء تحكيمية فجة.. والشعباني أبلغنا برغبته في الرحيل.. فيديو

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

قال حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن فريقه ما زال يتعرض لأخطاء تحكيمية فجة خلال مبارياته بالدوري المصري الممتاز، مشددًا أن المجلس يحضر بيانًا رسميًا للرد على هذه الأخطاء.

 

وأضاف عمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه لا صحة لما تردد بشأن رحيل معين الشعباني عن الفريق، موضحًا أنه أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل إلا أن المجلس سيعقد معه جلسة لتقارب الأمور.

 

وأشار عضو المصري، إلى أن الجهاز الفني لا يُعاني من أي أزمات بشأن المستحقات المالية، بينما ستعقد جلسة غدًا يتحدد بعدها موقف المدرب مع الفريق، مضيفًا أن هناك بدائل جاهزة حال رحيل معين الشعباني.

 

واختتم تصريحاته، أن جلسة المجلس مع المدير الفني للمصري غدًا لمناقشة أسباب تراجع مستوى الفريق، مشددًا أن المجلس يجهز ملفًا كاملًا بشأن الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق، وسيطالب بإعادة مبارياته التي شهدت أخطاءً تحكيمية، مشددًا أنه جاهز للتصعيد حال تكرار هذه الأخطاء.

واستعاد فريق الاتحاد السكندري طريق الانتصارات بفوز ثمين تحقق على حساب بيراميدز بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن حسابات الجولة الـ20 بمسابقة دوري We المصري.

وسجل الهداف الأنجولي مابولولو هدف الاتحاد ليقود فريقه للفوز بعد الخسارة في آخر جولتين أمام سموحة (5-2) ثم فيوتشر بنتيجة (4-3).

وارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 22 نقطة في المركز الـ12، ليحقق "الأخضر" انتصاره الثاني مع عماد النحاس.

في المقابل، تعرض بيراميدز لخسارة رابعة ليظل الفريق في المركز الثاني برصيد 39 نقطة ويهدر فرصة الوصول للصدارة والذي يتواجد فيه نادي الزمالك برصيد 41 نقطة.

تفاصيل المباراة
شريف إكرامي في الدقيقة الخامسة ارتدى قفاز الإجادة بعد تصديه فرصتين من الأنجولي مابولولو لتتحول الكرة في النهائية لضربة ركنية.

وفي الدقيقة السادسة واصل إكرامي تألقه وتصدى كرة ببراعة بعد رأسية من البوركيني سعيدو سيمبوري لتظل النتيجة (0-0) بين الفريقين.

وفي الدقيقة 33، حاول خالد الغندور من كرة رأسية أن يسجل في شباك الاتحاد بعد تشتيت شريف إكرامي للكرة لكن لا جديد بعد مرور الكرة بجوار القائم الأيمن.

وحاول علي جبر في الدقيقة 46 أن يسجل هدف بيراميدز الأول من كرة رأسية تمر الكرة أعلى المرمى، قبل أن يسدد إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري كرة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها إكرامي.

حسن عمار النادي المصري البورسعيدي الدوري المصري الممتاز معين الشعباني بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

بدءا من الغد.. انخفاض سعر الحديد 1000 والأسمنت 100 جنيه للطن

بعد إصابة مصطفى كامل به.. كل ما تريد معرفته عن الهلع العصبي

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

ترشيحاتنا

فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y72t ببطارية عملاقة وسعر مناسب

إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

مش هسيب حقي.. سارة عبد السلام تتعرض للتحرش.. فيديو

إيفانكا ترامب تظهر من جديد على حدود أوكرانيا.. صورة

مدرب الوداد: الأهلي المرشح الأكبر للفوز بدوري أبطال أفريقيا

ميدو لإيهاب جلال: ابعد عن تدعيم الأهلي في الدوري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور وفاء عامر وريم البارودي.. مصطفى حجاج يشعل فرح بوسي

شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف بوسي

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

الصور الأولى من حفل زفاف حودة بندق وشقيقة المغني إياد جيان.. شاهد

فيديو

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

أزمات الوسط الفني.. وقف غادة إبراهيم آخرها…فيديو

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ