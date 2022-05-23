اقتصادية قناة السويس: مصر مركز رئيسي لمد العالم بالهيدروجين الأخضر قريبا.. فيديو

باستثمارات 10مليارات دولار

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن مصر ستصبح مركزاً رئيسياً لمد العالم بالهيدروجين الأخضر قريباً، مؤكدا أنها ستمد أغلب دول العالم، خاصة الدول الأوروبية.

وأضاف يحيى زكي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “ten"، أنه بدءا من العام المقبل، سيكون التركيز على البدء في مشروعات الهيدروجين الأخضر، خاصة في مناطق توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء قد تصل استثماراتها لأكثر من 10 مليارات دولار لتبلغ الطاقة الإنتاجية من الوقود الأخضر أكثر من 5 ملايين طن سنوياً،

وأشار يحيى زكي إلى أنه تقوم المنطقة الاقتصادية بنشاط ملحوظ بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المصرية المعنية لاستقطاب أكبر الاستثمارات المتنوعة في مجال الطاقة النظيفة والتحول للاقتصاد الأخضر.