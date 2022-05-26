كرمتها الكويت.. سعاد فضل الله رائدة العمل الكشفي في الوطن العربي

قليلون هم من يجتمع عليهم محبة الناس.. وهي بحق كانت محل حب وتقدير الجميع .. فقد وهبت نفسها لعشرات السنوات للعمل الخيري والتطوعي وقامت بمجهوداتها وامكانياتها المحدودة بتقديم العديد من قيم إنسانية كبرى تتمثل في العطاء والبذل بكل أشكاله.

فحينما تصبح حياتك رسالة في العطاء والخير والوطنية فإنها لا تنتهي عند سن معين ولا حتى بعد وفاتك ،لأنك ستصبح قدوة تحتذي بها الأجيال جيلا بعد جيل.

من بين هؤلاء وأبرزهن في محافظة بني سويف هي الرائد ة سعاد فضل الله محمد عثمان معلمة علي المعاش 71 عاما من قرية باها محافظة بني سويف والتي تم تكريمها مايو الجاري بدولة الكويت من قبل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ضمن كوكبه من المكرمين على مستوى الوطن العربي

صدي البلد ألتقي والرائدة سعاد فضل الله والتي قالت : بدأت الحركة منذ السبعينات وحبيت حركة الكشافة وعملت قاعدة عريضة من البنات ومن القائدات ومنذ عام 76 بدأنا نوسع في القاعدة وبدأت كمسؤلة خدمة عامة ومنذ عام 82 ونحن الحمد لله في عمل دؤوب حتى يومنا هذا .

وأضافت أن جمعية المرشدات ببني سويف تفيد مراحل كبيرة ومتعددة من كافة الجهات كالرتبية والتعليم والشباب والرياضة والهيئات الأخرى والجمعية تقوم بدور تنموي وحيوي في مكافحة كورونا والخدمة العامة.

وأضافت أن تكريم الكويت هو ترشيح من جمعية رواد مصر ولم يتم تكريم غيري من الرواد والسيد أحمد فؤاد من محافظة كفر الشيخ عضو الكشافة وشرف لي أن أمثل مصر في الكويت وكان هناك استقبال حافل ويليق باسم مصر ، واختتمت أرى مستقبل الكشافة في أرقى حالاته ويمثلهم جيل رائع وهذا جميل جدا.

وتقدمت الرائدة سعاد فضل الله بالشكر لكل من ساعهم في رسم البسمة على وجهها سواء في دولة الكويت الشقيقة أو في مصر جمعية رواد مصر ، وتكريم محافظة بني سويف لها ، الرائد الكشفي مصطفى الأمين رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرواد الكشافة والمرشدات ببني سويف في احتفالية أشبه بمظاهرة حب تليق بالحدث .

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