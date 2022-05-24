محمود أبوالرجال: سعيد بتمثيل التحكيم المصري بالمونديال.. وأتمنى دعمي للظهور بشكل مميز





قال محمود أبوالرجال، الحكم المساعد الدولي، إنه سعيد بتمثيل التحكيم المصري في مونديال 2022، مشددا إن وجيه أحمد هو أول من دعمه في بداية مشواره التحكيمي.

وأضاف محمود أبوالرجال، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"سأكون في كأس العالم ضمن الطاقم التحكيمي لـ بكاري جاساما، ونتمنى التوفيق للطاقم بأكمله حتى نواصل مشوارنا بالمونديال".

وواصل :" أتمنى أن ألقى الدعم لأظهر بشكل جيد، في كأس العالم، وأن أشارك في إدارة المباريات بشكل منتظم في الفترة المقبلة حتى أكون جاهزا للمونديال وأقدم مستوى مميزا".

وأكمل :" فخر لأى حكم مصري الوصول لأكبر محفل كروي، وهو كأس العالم، وحزين لغياب التحكيم المصري عن قطر 2022".