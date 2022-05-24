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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السولية يعود لحسابات المنتخب أمام غينيا وإثيوبيا بتقرير طبي

السولية
السولية

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تسلم الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلاء تقريرا طبيا من نظيره في الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة يؤكد جاهزية عمرو السولية لاعب الوسط لمباراتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات الأمم الإفريقية.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، متابعة أبو العلا للاعب وسط الأهلي، جاءت بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفني بعدما تعرض السولية لإصابة وغاب عن المشاركة في الفترة الأخيرة، حيث كان المدير الفني للمنتخب في حاجة لتحديد موقف اللاعب قبل اعلان القائمة النهائية للمنتخب.

وأتم شبانة، السولية بات جاهزا للمشاركة مع الأهلي في نهائي دوري ابطال إفريقيا، وبإمكانه المشاركة بالتدريبات الجماعية مع الأهلي في غضون 48 ساعة.

الأهلى محمد شبانة تصفيات الأمم الإفريقية السولية دوري ابطال افريقيا

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