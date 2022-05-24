عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الثأر.. المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بقتل عامل في المطرية

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك لاتهامهم بقتل أحد الأشخاص، بسبب خلافات ثأرية فيما بينهم بالمطرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعد أحمد، وعضوية المستشارين محمد خيري عبدالسلام، ومحمد منير الجوهري، وأمانة سر يوسف زهدي، وبهاء طنطاوي.

كانت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 9249 لسنة 2021 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 3886 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أكدت أن المتهمين الأول والثاني «رضا. إ 28 عامًا، عامل»، «محمد. ش، 46 عامًا، عامل»، ضربا المجنى عليه «إبراهيم. ع» مع سبق الإصرار، ولم يقصدا من ذلك قتلًا ولكن الضرب أفضى إلى موته.

وأوضحت التحقيقات أنه على أثر خلاف ثأري بينهم أعد الأول سلاحًا أبيض «مطواة»، وأعد الثاني سلاحًا أبيض «سكين»، وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفًا وجود المجنى عليه به وما أن ظفرا به حتى طعنه الأول بالسلاح المعد سلفًا في فخذه حال وجود الثاني بمسرح كيده للشد من أزره فأحدثا إصابته بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل مواطن بالزاوية الحمراء لـ جلسة 18 يونيو

حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بقتل شاب إثر خلافات في المطرية

وأفادت التحقيقات بأن المتهم الثالث «أحمد. م» مع المتهمين الأول والثاني اشترك فى ارتكاب الجريمة المبنية بالاتهام السابق بطريقي الاتفاق والحريض بأن اتفق معهما وحرضهما على ذلك فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض، وأحرز سلاح ناري غير مششخن «بندقية خرطوش» حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه، أحرز ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري انف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحياته أو إحرازه.

وجاء في تحريات المباحث الجنائية، أنه نفاذًا لقرارالنيابة العامة بشأن ضبط وإحضار المتهمين تمكن من ضبطهم وبتفتيشهم عثر مع المتهم الثالث على سلاح ناري بندقية خرطوش وذخيرة خرطوش وبمواجهتهم أقروا له بإرتكابهم للواقعة.

وأضافت التحريات أنه على أثرخلاف ثأري بين المتهمين والمجنى عليه قام المتهم الثالث بتحريض المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الواقعة وبناء على ذلك التحريض توجه المتهمان الأول والثاني لمكان المجنى عليه حال إحراز كل منهما لسلاح أبيض مطواه وسكين، وما أن ظفرا به حتى طعنه الأول بالسلاح الأول حال وجود الثاني معه للشد من أزره فأحدثا إصابة المجني عليه التي أودت بحياته .

قتل خلافات ثأرية محكمة جنايات شمال القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

لحظات مرعبة.. شاهد| إخراج شاب من أسفل عجلات ترام الإسكندرية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل مواطن بالزاوية الحمراء لـ جلسة 18 يونيو

حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بقتل شاب إثر خلافات في المطرية

ابنة المتهم بضرب زوجته بشومة في الشرابية: يتعدى عليها دائما

محاكمة المتهمين بقتل عامل بسبب الثأر .. اليوم

ترشيحاتنا

محاضر بـ الفيفا: أسوان لا يستحق ضربة جزاء ثالثة في مباراة الزمالك

شكري: الاتفاق القانوني حول سد النهضة يتيح الأمن المائي لمصر وتنمية إثيوبيا

رغم سطوع نجمه في الفن.. ما سر إفلاس إسماعيل ياسين ونهايته المؤلمة؟

أكاديمية ناصر العسكرية تستقبل وفداً لعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة فى إفريقيا

قبل نهائي أفريقيا.. موسيماني مشيدا ببلدياته جوميز: الأفضل في القارة وأطالب بتكريمه

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022.. تنسيق بين المدارس والإدارات التعليمية لإعلانها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

عملة بصورته.. هدية غير متوقعة للأمير ويليام في عيد ميلاده

طعمها حقيقي.. أول شرائح لحم مصنعة داخل مختبر

من الحب ما قتل.. طالب ياباني يعبر عن عشقه لصديقته الهولندية بالتهامها

فيديو

مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب على ذمة حسام حبيب رغم ادعاء الانفصال.. فيديوجراف

أول دولة عربية تعلن تسجيل إصابة بـ جدري القرود.. فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

قصة وفاة حنين الرازقي وشهادة والدتها تثير التساؤلات في بورسعيد.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ