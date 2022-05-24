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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قناة شرعية .. العليا للحج عن قانون تنظيم المناسك: يحافظ على الحاج المصري

الحرم المكي
الحرم المكي

علق هشام أمين عضو اللجنة العليا للحج والعمرة،  على موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.


وأضاف هشام أمين في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"   قبل القانون المنظم كان هناك 3 جهات تنظم الحج وهم وزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة وزارة  السياحة تنظم الحج السياحي ووزارة التضامن تنظم حج الجمعيات ".

 

وتابع  :"  وجود قانون لتنظيم الحج يؤدي إلى حدوث حالة تناغم بين الجهات المنظمة للحج".

 

وأكمل عضو اللجنة العليا للحج والعمرة :"  يستهدف القانون الحفاظ على الحاج المصري كي يسافر عبر قناة شرعية وتواجد جهة مسؤولة عنه طوال أداء مناسك فريضة الحج ".


وقد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والتي جاء من بينها إنشاء لجنة وزارية وتهدف إلى الإشراف العام على شئون الحج.

 

وحدد مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، 5 اخاصاصات للجنة الوزارية المشرفة على الحج، والتي جاء كالتالي:

1. وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

2. وضع ضوابط اختيار الحجاج.  

3. تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.  

4. اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.  

5. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.

العليا الحج العمرة قانون اخبار التوك شو

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