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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تغير المناخ أبرزها.. صلاح حليمة: 8 تحديات تواجه القارة السمراء

صلاح حليمة
صلاح حليمة

أكد السفير صلاح حليمة، رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن هناك العديد من القضايا والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية يُعد أبرزها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والنازحين واللاجئين والإتجار في البشر والأمن والاستقرار في بعض الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.
وأضاف “حليمة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على القارة السمراء وضرورة دعم الدول الأفريقية باعتبارها الأكثر تضررا، فضلا عن قضية تغير المناخ التي أثرت بالسلب على الدول الأفريقية، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها فيما يتعلق بأزمة الغذاء والطاقة والغاز.
ولفت إلى أن تلك القضايا والتحديات تواجه القارة الأفريقية وتسعى لحلها، مؤكدا أن جميع الدول الأفريقية تلمس دور مصر الكبير والمحوري في مواجهة ومعالجة تلك التحديات.
 

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