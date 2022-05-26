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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق عديدة لاستخدام العسل في علاج التهاب الجيوب الأنفية

صدى البلد

الجيوب الأنفية تجاويف مليئة بالهواء تنتج المخاط لحماية الممر الأنفي من السموم والمواد المسببة للحساسية التي تسبب الالتهابات الفيروسية، وعندما تصبح أنسجة بطانة هذه الجيوب ملتهبة أو منتفخة بسبب أي عدوى فيروسية مثل البرد والانفلونزا، وملوثات الهواء، والإجهاد، وضعف جهاز المناعة مما يسبب افراز المخاط الذي يسبب الانتفاخ وآلام الوجه .


 

أعراض التهاب الجيوب الأنفية التورم والصداع واحتقان الأنف، وصعوبة في التنفس والضغط، والعسل من أهم العلاجات المنزلية الطبيعية التي يمكن أن تستخدم لعلاج أعراض التهاب الجيوب الأنفية، وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها استخدام العسل لعلاج الجيوب الأنفية والتي سوف نتعرف عليها في هذه المقالة وفقا  لموقع هيلثى.


 

إليكم طرق عديدة من استخدام العسل في علاج التهاب الجيوب الانفية .


 

فوائد العسل لعلاج التهاب الجيوب الأنفية :


 

١-العسل الطبيعي مضاد للبكتيريا، ومضاد للفيروسات، ومطهر يساعد على تطهير الجيوب الأنفية ويمنع عدوى البكتيريا .

٢-العسل يقلل من الالتهاب .

٣-العسل يلطف الحنجرة للحد من السعال والألم .

٤-تشير بعض الدراسات الى أن العسل هو العلاج الأكثر فعالية لالتهاب الجيوب الأنفية من المضادات الحيوية .

٥-العسل يقوي جهاز المناعة على مكافحة البكتيريا التي تسبب التهاب الجيوب الأنفية .

٦-العسل يقتل الجراثيم التي تكون شديدة المقاومة للمضادات الحيوية .

٧-كيفية استخدام العسل لعلاج التهابات الجيوب الأنفية :

٨-العسل يمكن استخدامه لوحده، أو بالاشتراك مع المكونات الطبيعية الأخرى التي تحارب العدوى الفيروسية، ويمكنك اختيار الطريقة المناسبة والسهلة لك من إحدى الطرق التالية:


 

1. العسل مع خل التفاح :


 

خل التفاح يخفف من انسداد الأنف والجيوب الأنفية، ويقتل الجراثيم التي تسبب العدوى .


 

طريقة 1 :


 

غلي 1 كوب ماء ويقلب فيه 1 ملعقة صغيرة من العسل الخام و 2 ملعقة كبيرة من خل التفاح .

يقلب جيدا، ثم يرفع عن النار ويترك ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة .

  يشرب 3 مرات يوميا .

طريقة 2 :


 

غلي 1/4 كوب من خل التفاح مع 1/4 كوب من الماء في وعاء .

إضافة ملعقة من العسل وملعقة من الشطة ويقلب جيدا .

يشرب منه بانتظام حتى تتخلص من الجيوب الأنفية .

بالتناوب، يمكنك خلط 2 ملعقة طعام من الخل وعصير التفاح وعصير البرتقال مع القليل من بذور الكتان والعسل، ووضع هذا المزيج على السلطة، مما يساعد على تخفيف اعراض التهاب الجيوب الأنفية .

2. العسل مع الثوم :


 

الثوم هو مضاد حيوي طبيعي يقتل البكتيريا التي تسبب العدوى .


 

الطريقة :


 

أخذ 3-6 فصوص من الثوم وتقشيرهم وطحنهم جيدا .

    خلط 1-2 ملاعق صغيرة من العسل الخام مع الثوم .

    يتناول قبل وجبات الطعام بـ 5 دقائق .

    أو خلط 1 ملعقة صغيرة من العسل مع 3-4 فصوص من الثوم المطحون وبضع قطرات من زيت الزيتون، واستخدامه على الخبز أو البسكويت للحد من التهاب الجيوب الأنفية .

 

3. العسل والليمون :

يحتوي الليمون على فيتامين C، الذي يقوي جهاز المناعة، وهو مضاد طبيعي للميكروبات .

 

طريقة 1 :

خلط 1 ملعقة كبيرة من العسل الخام مع 2 ملعقة شاي من عصير الليمون الطازج .

تسخين الخليط وتناوله وهو دافئ لتخفيف المخاط ومنع التهاب الجيوب الأنفية .


 

طريقة 2 :

خلط 1 ملعقة كبيرة من كلا من عصير الليمون الطازج والعسل، مع 2 ملعقة طعام من خل التفاح في كوب من الماء الفاتر .

يقلب جيدا ويشرب ثلاث مرات في اليوم للحصول على إعفاء من التهاب الجيوب الأنفية .

يمكنك إضافة 3 فصوص من الثوم على الخليط .


 

طريقة 3 :

خلط 1 ملعقة كبيرة من كلا من العسل الخام وخل التفاح وعصير التفاح وعصير الليمون ، مع 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور الطازج وقليل من الكركم والفلفل الأحمر في نصف لتر من الماء المصفى .

 

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