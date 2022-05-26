غدا.. منتدى الثقافة والإبداع يكرم محمد زكريا عناني بالإسكندرية

تقام فى السادسة مساء غد الخميس، فعاليات منتدى الثقافة والإبداع، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويشرف على المنتدى الكاتب الصحفي طارق الطاهر، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، يكرم خلاله الناقد الدكتور محمد زكريا عناني، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ويحاوره الشاعر والناقد جابر بسيونى.



يذكر أن الدكتور محمد زكريا عناني، ولد فى ٤ يناير ١٩٣٩، وقد حصل على ليسانس الآداب بامتياز من قسم اللغة العربية بآداب الاسكندرية ١٩٦١، دكتوراه التخصص بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة باريس بفرنسا ١٩٦٧، ودكتوراه الدولة فى الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة السوربون بمرتبة الشرف الأولى.

تدرج فى المناصب الجامعية بقسم اللغة العربية بآداب القاهرة، وحصل على درجة الأستاذية فى عام ١٩٨٧، وله العديد من المؤلفات منها: الموشحات الأندلسية، مدخل لدراسات الموشحات والأزجال، النصوص الصقلية، قراءات نقدية فى المكتبة العربية، الأدب المقارن، وغيرها من المؤلفات الهامة، حصل على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية فى مصر ٢٠١٧، كما لعب دورا مؤثرا فى الكشف عن المبدعين وتقديمهم للحياة الثقافية، لاسيما مبدعى الإسكندرية.

قصايا ثقافية



جدير بالذكر أن منتدى الثقافة والإبداع يهدف إلى مناقشة القضايا الثقافية والفنية والإبداعية والفكرية، وذلك للمساهمة الفاعلة في استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، حيث يتخذ المنتدى، والذي يقام شهريًا أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة والحفلات الفنية.