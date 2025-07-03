ملابسات شروع طالبة ثانوية عامة في إنهاء حياتها بالطالبية بسبب الامتحانات

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات منشور كتبته طالبة ثانوية عامة عبر تطبيق انستجرام بنيتها في التخلص من حياتها بسبب الامتحانات. وأشارت التحريات إلى أن الطالبة تمر بأزمة نفسية، نتيجة لصعوبة الامتحان، وتعهد والدها بحسن رعايتها.

ورصدت مديرية أمن الجيزة، نشر فتاة منشورا عبر إنستجرام، يفيد رغبتها فى انهاء حياتها، وبإجراء التحريات تم التوصل لهوية الفتاة، وتبين أنها طالبة ثانوى، مقيمة بالطالبية، وأنها نشرت المنشور لمرورها بأزمة نفسية، لصعوبة الامتحان.



استمع رجال المباحث لأقوال والد الطالبة، وتعهد بحسن رعايتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.