حازم إمام يعلن انتهاء دور لجنة التخطيط بالزمالك وتعيين يانيك فيريرا مديرًا فنيًا جديدًا

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط السابقة بالنادي، أن اللجنة لم تعد قائمة بعد تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا للنادي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب دعم الإدارة الجديدة من أجل مصلحة الزمالك.

وقال حازم إمام خلال تصريحات إذاعية: "لا يوجد حاليًا لجنة تخطيط داخل الزمالك، ودورنا انتهى مع تعيين المدير الرياضي. على الجميع الوقوف خلف النادي ومساندة المدير الرياضي الجديد لتحقيق الأهداف المرجوة".

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه مجلس إدارة نادي الزمالك للإعلان رسميًا، خلال الساعات المقبلة، عن تعاقده مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، البلجيكي يانيك فيريرا، والذي سيقود الفريق لمدة موسمين، خلفًا للمدرب المؤقت أيمن الرمادي.

وسيضم الجهاز الفني المعاون للمدرب البلجيكي طاقمًا أوروبيًا متكاملاً على النحو التالي:

المساعد الأول: الفرنسي بيير باهرلي

مدرب الأحمال: الإسباني راؤول لوبيز

مدرب حراس المرمى: البلجيكي چوجوسلاف لازيتش

محلل الأداء: الفرنسي چوليان لاچوكس

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية لاختيار جهاز فني جديد قادر على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، في ظل طموحات جماهير القلعة البيضاء لاستعادة البطولات المحلية والقارية، بعد فترة من التراجع الفني والإداري.

وينتظر أن يقود فيريرا أول تدريباته مع الزمالك خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا للإشراف على الاستعدادات للموسم الجديد واستكمال منافسات المرحلة النهائية من الدوري الممتاز، التي يسعى فيها الأبيض لتحسين مركزه والمنافسة بقوة على التأهل للبطولات الأفريقية.