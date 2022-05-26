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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي بالدوري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير غيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مواجهة الإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز مساء السبت المقبل.
 وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، “شيكابالا صانع ألعاب الفريق وحمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق، تأكد غيابهما عن المشاركة أمام الإسماعيلي، ومحمد عواد سيتمر بالدفاع عن العرين الأبيض في ذلك اللقاء، بعد تألقه في مباراة أسوان الأخيرة بنصف نهائي كأس مصر وتصديه لركلتي جزاء”.
وكان  جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في مران أمس ، داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك عقب الانتهاء من أداء الفقرة التأهيلية والبدنية. 
ونقل المدير الفني البرتغالي خلال المحاضرة بعض التعليمات الفنية والخططية للاعبين لتنفيذها في المران، كما شرح بعض الأدوار الفنية المطلوبة منهم والخاصة بالتحركات داخل الملعب . ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

احمد شوبير نادي الزمالك الاسماعيلي الدوري المصري

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