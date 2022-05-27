86 مليون دولار حجم صادرات الرخام والجرانيت خلال الربع الأول من 2022

الأرقام...

ارتفعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت لتسجل 86 مليون دولار خلال الربع الأول “ يناير - مارس” 2022 في مقابل 78 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع 11%

وأضاف تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات الذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أنه على الرغم من ارتفاع قيمة الصادرات إلا أنه بالنسبة للكمية فقد تراجعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال الربع الأول من 2022 لتبلغ نحو 543,745 ألف طن في مقابل 599,303 ألف طن خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة انخفاض 9,3%.



وصدرت مصر رخام وجرانيت خلال أول 3 أشهر من 2022 إلى 92 دولة منهم 13 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الربع من العام الماضي تضمنت “ الجابون، أوروجواي، توجو، ليبيريا، ساحل العاج، الهند، اتحاد نيجيريا، قطر، بورتوريكو، سورينام، أنجولا وكابنندا، كوسوفو، أرمينيا ”