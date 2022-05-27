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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أنيق.. أصالة تخطف الأنظار في جدة

أصالة
أصالة

حرصت الفنانة أصالة، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس بـ جدة.

تألقت أصالة، في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون البينك الفاتح الذي حمل بعض التطريزت البسيطة للغاية باللون الذهبي، واتسم بأنه مصنوع من القماش الستان الناعم.

ولم تبالغ أصالة في ارتداء المجوهرات والإكسسوارات ولكنها اعتمدت على أقراط صغيرة مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أصالة على خصلات شعرها القصير، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن وجهت الفنانة اصالة رسالة ، ل جمهورها في جدة ، بعد حفلها الغنائي  بـ موسم جدة في المملكة العربية السعودية ، ونشرت عدة صور له عبر انستجرام .

وعلقت اصالة “  كانت حفله صعب أقدر أنسى حلاوتها .. حلوه لدرجة خلّت كلّ شي حوالينا حلو .. شكراً حبايبي أهل جدّه الطيّبين .. دائماً ذكرياتنا سوا مابتتنسى.. ”.

 

وطرحت الفنانة أصالة نصري أحدث أغانيها باللهجة الخليجية، والتي تحمل اسم «تقول تبغاني»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتطبيق “ديزر” للموسيقى.

أغاني أصالة الجديدة  
كما حصدت الفنانة أصالة نصري، 2 مليون و425 ألف مشاهدة خلال ساعات بأحدث أغانيها «أنا دخيل الله» التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم الجمعة 7 يناير، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وتطبيق “ديزر” للموسيقى.

أغنية «أنا دخيل الله» لـ أصالة نصري، من كلمات: سعود البابطين، ألحان: الموسيقار د. طلال، توزيع: ميثم علاء الدين، إيقاع: سمير القطان، كمانات: مجد الجريدة، جيتار: روكيت، ناي: وسام خصاف، قانون: حسن فالح، عود: صادق جعفر، كلارنيت: غسان، مكس وماسترينج: جاسم محمد

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