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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصغر كاتبة: تعرضت لمضايقات وتعليقات سلبية في بداياتي

الكاتبة الشابة ندى
الكاتبة الشابة ندى عماد

تحدثت الكاتبة الشابة ندى عماد، عن مشوارها في كتابة القصص والروايات، قائلة إنها بحب الكتابة منذ الصغر، وكانت تبحث عن دار نشر منذ سن صغير.


وأضافت ندى عماد “أصغر كاتبة” خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها تعرضت لمضايقات وتعليقات سلبية من قبل البعض، خلال بدايتها، ولكنها لم تهتم لهذه التعليقات وبدأت مسيرتها الكتابية.


واسترسلت:" كنت بقرأ العديد من الروايات من أجل تطوير الموهبة لدي.. أول رواية قمت بكتابتها تتحدث عن العلاقات في سن المراهقة، وكانت بعنوان "شينسو".


وأوضحت أنها حصلت على جائزة أصغر روائية في معرض الكتاب الإسكندرية، مشيرة إلى أن روايتها الأخرى تتحدث عن الأمراض النفسية.


ولفتت إلى أن رواياتها حققت نسبة مبيعات قوية، مشددة على أنها تهدف إلى ترك آثر داخل الآخرين من خلال كتابتها.

ندى عماد الكاتبة الشابة ندى عماد كتابة القصص سن المراهقة الاسكندرية اخبار التوك شو

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