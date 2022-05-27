نقلهم لإيطاليا.. إنقاذ 110 مهاجرين بعد غرق قاربهم في البحر المتوسط.. فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن إنقاذ 110 مهاجرين بعد غرق قاربهم في البحر المتوسط.

وقامت منظمة أوبن آرمز الخيرية بإنقاذ 110 مهاجرين تقطعت بهم السبل في البحر الأبيض المتوسط في ظروف صعبة وعلى متن قارب مطاطي.

وقال أوسكار كامبس، مؤسس شركة أوبن آرمز والذي كان على متن سفينة الإنقاذ إن القارب المكتظ بالمهاجرين انقلب أثناء عملية الإنقاذ، مما جعل مهمة الإنقاذ أصعب كما انتقد كامبس السلطات المالطية والإيطالية والتونسية، قائلا إنهم لم يستجيبوا لمكالمات الإغاثة.

ويظهر المقطع المصور عشرات الأشخاص وهم يسبحون بسترات النجاة البرتقالية.

ونقلت المنظمة الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.