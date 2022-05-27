مصطفى بكري: تنظيم القاعدة الإرهابي يستهدف إسقاط حكومة العليمي في اليمن.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي عاد في اليمن من خلال تنفيذ عمليات إرهابية في الجنوب.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة "صدى البلد”، أن نشاط التنظيم ومحاولة استقطاب الشباب اليمني أمر مستمر ولا يتوقف، خاصة في المناطق التي تتبع الحكومة اليمنية بينما لا يتواجد في مناطق أخرى تحت سيطرة الحوثيين.

تنظيم القاعدة الإرهابي



وكشف مصطفى بكري أن هدف ظهور تنظيم القاعدة الإرهابي هو إفشال حكومة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن خروج هذا التنظيم بهذا الشكل يستوجب المتابعة لمعرفة أهدافه.