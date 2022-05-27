تعرف على أغلى قطعة غيار في العالم بسعر يتجاوز 400 ألف دولار.. صور

تشتهر السيارات الخارقة من بوجاتي بإرتفاع أسعارها الجنوني نظراً لندرتها الكبيرة ومرورها بمراحل تصنيع يدوي تستغرق الكثير من الوقت، وعلى نفس الخطى ترتفع قطع أسعر السيارة الخارقة أيضاً يصعب تصديقه أحياناً، جيث كشفت بوجاتي مؤخراً عن خدمة تغيير وتركيب سقف جديد لبوجاتي تشيرون بلغ 55 ألف دولار لكن ليست أغلى قطعه غيار لدى الشركة.

تعرف على أغلى قطعة غيار في العالم بسعر يتجاوز 400 الف دولار

ظهرت قطعة غيار جديدة للوح الهيكل الأمامي لسيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300 + بسعر جنوني بلغ 400 ألف دولار، حيث تشمل قطعة الغيار الرفارف الأمامية المدمجة في المصدات الأمامية والمقدمة، والتي صنعت كلها من ألياف الكربون وبدون طلاء، لتسهيل طلاء قطعة الغيار بنفس لون السيارة الجديدة التي ستحصل عليها.

تعرف على أغلى قطعة غيار في العالم بسعر يتجاوز 400 الف دولار

صنعت الواجهة الأمامية في النمسا في سبتمبر عام 2020، ويصع تصديق دفع مبلغ كهذا لمجرد لوح أمامي فقط، حيث يعادل ثمن شراء سيارات خارقة من شركات آخرى معروفة متعددة في السوق بسعر أرخص من هذا مثل فيراري 296 ومكلارين ارتورا ولامبورجيني هوراكان، ولكن هذه هي طبيعة سيارات بوجاتي الحصرية جداً.

تعرف على أغلى قطعة غيار في العالم بسعر يتجاوز 400 الف دولار

ويُذكر أن بوجاتي صنعت 30 نسخة فقط من تشيرون سوبر سبورت 300 + حتى الآن وسترتفع مستقبلاً الى 300نسخة ويبلغ سعرها 3.9 مليون دولار لكل نسخة، بتصميم أمامي مختلف عن تشيرون القياسية وتشيرون بور سبورت.