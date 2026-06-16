اعتماد أوروبي لطراز A350 .. أكاديمية مصر للطيران تضيف إنجاز دولي جديد

في خطوة تؤكد ريادتها الإقليمية والدولية في صناعة النقل الجوي، نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في إعتماد البرامج التدريبية النظرية والعملية وكذا محاضري الأكاديمية لطراز Airbus A350 من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA ومن سلطة الطيران المدني المصري ECAA.

وفي هذا السياق، صرح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن هذا الاعتماد لا يمثل مجرد إضافة نوعية للأكاديمية، بل هو ركيزة أساسية ضمن استراتيجية شاملة لتحديث الأسطول الجوي وضخ دماء جديدة تواكب أحدث تكنولوجيات الطيران في العالم، وأكد أن هذا الاعتماد يعكس ثقة السلطات التشريعية والمنظمات الدولية في البنية التحتية والمنظومة التدريبية للأكاديمية تدريب مصر للطيران.

وأضاف عادل أن تحديث الأسطول لا يقتصر على إدخال أحدث الطائرات فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير منظومة التدريب وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة التي تتميز بها تلك الطرازات بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

ومن جانبه، أشاد الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالجهد المبذول من السادة مهندسي الإدارة العامة للتدريب الفني والإدارة العامة للجودة القائمين على هذا الإنجاز، وأكد أن هذا الإنجاز يعكس جاهزية أكاديمية مصر للطيران للتدريب لمواكبة التوسع والتحديث داخل الشركة، ويؤكد نجاحها في توفير برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وأضاف أن الأكاديمية تستخدم في هذه التدريبات أحدث الطرق التدريبية لشركة إيرباص متمثلة في Airbus Comptency Trainer (ACT) ،حيث يٌمكن هذا الاعتماد الأكاديمية من تدريب السادة مهندسي الشركة في تخصصات الهيكل و المحرك و الكهرباء / اڤيونكس.