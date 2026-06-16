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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإعلاميين تفتح باب الحجز لمشروع ظلال الشروق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، فتح باب الحجز رسميًا  لأعضاء النقابة، والتفاصيل الكاملة الخاصة بطرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع «ظلال الشروق» بمدينة الشروق، وذلك في إطار حرص النقابة على توفير خدمات اجتماعية وسكنية متميزة تواكب احتياجات الأعضاء وتدعم استقرارهم.

 ويأتي هذا الطرح ضمن ما قدمته نقابة الإعلاميين في ملف الإسكان  الإعلاميين أعضاء النقابة، والذي شهد خلال الفترة الأخيرة توفير عدد من المشروعات السكنية والمصيفية المتميزة، من بينها السكن المصيفي بمدينة العلمين الجديدة، ومشروعات «جنة» بالقاهرة الجديدة و«جنة» بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مشروع «سكن مصر» الإنتاج الإعلامي بحدائق أكتوبر، وذلك في إطار استراتيجية النقابة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات الأعضاء في مختلف المدن الجديدة.

 يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل مجتمع عمراني متكامل الخدمات. 

أولًا: موقع المشروع ومواصفاته يقع مشروع «ظلال الشروق» بمدينة الشروق، ويتميز بموقعه الحيوي وتخطيطه العمراني الحديث، مع توافر الخدمات الأساسية والمرافق المتكاملة والمساحات الخضراء، بما يحقق بيئة سكنية مناسبة وآمنة لأعضاء النقابة وأسرهم. 

ثانيًا: سعر استمارة التقديم: 500 جنيه + 0.25% مصاريف إدارية عن كل وحدة.

 ثالثًا: شروط التقديم المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية أن يكون المتقدم عضوًا مقيدًا بنقابة الإعلاميين لمدة لا تقل عن عام كامل، ويحمل بطاقة عضوية سارية. عدم سبق تخصيص وحدة سكنية من نقابة الإعلاميين أو وزارة الإسكان للعضو أو لأسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القُصّر). الالتزام بعدم التصرف في الوحدة (بيع - تنازل) إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الاستلام أو سداد كامل قيمة الوحدة. 

رابعًا: آليات ومواعيد التقديم يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026، ولمدة أسبوعين فقط، وذلك بمقر نقابة الإعلاميين الرئيسي الكائن بـ(2 شارع الزعيم غاندي - جاردن سيتي - بجوار السفارة الإيطالية)، مع التأكيد على أن تخصيص الوحدات يتم بأسبقية الحجز. 

 وتؤكد نقابة الإعلاميين استمرارها في العمل على توفير مشروعات خدمية وسكنية تحقق الاستقرار الاجتماعي لأعضائها، وتدعم دور رسالتهم الإعلامية الواعية التي تليق بالدولة المصرية، من خلال التوسع في الخدمات التي تلبي تطلعات أعضاء النقابة وأسرهم.

نقابة الإعلاميين طارق سعده الإعلاميين وحدات سكنية

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