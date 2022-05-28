عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي: لن أقول للاعبي ريال مدريد ألعبوا بشكل سئ من أجل الفوز

صدى البلد

أكد الإيطالي، كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه لن يقول لفريقه غداً أن يلعبوا بشكل سئ من أجل الفوز على ليفربول عكس ما حدث معه عام 2005.

وقال أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "لقد استعدينا جيدًا وسنقدم أفضل ما لدينا أمام ليفربول، ويجب أن نستمتع بالمباراة، ومن الممكن أن يحدث أي شيء في المباراة النهائية وعليك أن تكون مستعدًا في كل الأحوال".

وأضاف: "استحقينا الوصول إلى النهائي من أجل الجودة والموهبة، هذا ليس كافياً، عليك أن تدمجها مع الالتزام، لقد دفعنا تاريخ هذا النادي إلى النهائي، وللفوز بالنهائي عليك أن تقدم كل ما لديك لكي تستحق ذلك".

وأكمل: "لدي ذكريات جيدة في جميع النهائيات، المباراة النهائية التي لعبت فيها بشكل أفضل في 2005 كانت تلك التي خسرناها أمام ليفربول، ولكن هذا لن يدفعني لأقول لفريقي ألعبوا بشكل سيء من أجل الفوز (يضحك)".

وعن حقيقة الاهتمام بالتعاقد مع ساديو ماني نجم ليفربول، علق مدرب ريال مدريد، قائلًا: "لست هنا للحديث عن لاعبين من فرق أخرى، وما أستطيع قوله هو أنه لاعب رائع".

ويواجه نادي ليفربول نظيره ريال مدريد الإسباني،غداً على ملعب ستاد دو فرانس، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي ريال مدريد ليفربول دوري ابطال أوروبا ليفربول وريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

الليلة بـ 1000 جنيه.. ضبط عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة في الغردقة

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ترشيحاتنا

قبل استشهاده.. وصية مؤلمة لطفل فلسطيني تهز القلوب

توقعات الأبراج وحظك اليوم 28-5-2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

عجائب الدعاء في الثلث الأخير من الليل.. معجزة لمن وافق هذه الساعة

عمرو أديب : الإصلاح السياسي والاقتصادي وجهان لعملة واحدة

ياسر جلال ومحمد رمضان وكارول سماحة أبرز ضيوف حفل زفاف ابنة مدحت العدل

زيلينسكي: تلويح روسيا بالنووي يدفع دول العالم للاستعداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكودا تنفي الشائعات: لا نفكر في إيقاف تصدير سياراتنا إلى مصر

سبايدر.. شاهد أول عرض عالمي لسيارة مازيراتي MC20 Cielo الجديدة| صور

صور جديدة لـ دنيا عبد العزيز بـ فستان الفرح في يوم زفافها

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ