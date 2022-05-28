أنشيلوتي: لن أقول للاعبي ريال مدريد ألعبوا بشكل سئ من أجل الفوز

أكد الإيطالي، كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه لن يقول لفريقه غداً أن يلعبوا بشكل سئ من أجل الفوز على ليفربول عكس ما حدث معه عام 2005.

وقال أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "لقد استعدينا جيدًا وسنقدم أفضل ما لدينا أمام ليفربول، ويجب أن نستمتع بالمباراة، ومن الممكن أن يحدث أي شيء في المباراة النهائية وعليك أن تكون مستعدًا في كل الأحوال".

وأضاف: "استحقينا الوصول إلى النهائي من أجل الجودة والموهبة، هذا ليس كافياً، عليك أن تدمجها مع الالتزام، لقد دفعنا تاريخ هذا النادي إلى النهائي، وللفوز بالنهائي عليك أن تقدم كل ما لديك لكي تستحق ذلك".

وأكمل: "لدي ذكريات جيدة في جميع النهائيات، المباراة النهائية التي لعبت فيها بشكل أفضل في 2005 كانت تلك التي خسرناها أمام ليفربول، ولكن هذا لن يدفعني لأقول لفريقي ألعبوا بشكل سيء من أجل الفوز (يضحك)".

وعن حقيقة الاهتمام بالتعاقد مع ساديو ماني نجم ليفربول، علق مدرب ريال مدريد، قائلًا: "لست هنا للحديث عن لاعبين من فرق أخرى، وما أستطيع قوله هو أنه لاعب رائع".

ويواجه نادي ليفربول نظيره ريال مدريد الإسباني،غداً على ملعب ستاد دو فرانس، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.