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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الجروان يترأس الاجتماع الإقليمي للبرلمان الدولي للتسامح بسراييفو |صور

اجتماع البرلمان الدولي
اجتماع البرلمان الدولي للتسامح في البلقان

عقد الاجتماع الإقليمي لمجموعة البرلمان الدولي للتسامح والسلام بالمجلس العالمي للتسامح والسلام لمنطقة واقليم البلقان بجنوبي اوروبا، برئاسة احمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس منتدي باريس العالمي للسلام والامن والتنمية، في مقر برلمان جمهورية البوسنة والهرسك بالعاصمة سراييفو. 

كان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ووفد البرلمان الدولي للتسامح والسلام قد عقدوا سلسلة اجتماعات مع دينيس زفيزديتش رئيس مجلس النواب بجمهورية البوسنة والهرسك ومعالي ادين فورنو رئيس وزراء سراييفو ومعالي عدنان اوتيتا وزير النقل في سراييفو ومعالي ونايدا هوتا مومنينو فيتش وزيرة التعليم الابتدائي والثانوي بسراييفو وسعادة دافور جيتتيتش نائب رئيس وزراء سراييفو.

وتمحورت الاجتماعات على تبادل الخبرات ووجهات النظر لتعزيز قيم التسامح والسلام في جمهورية البوسنة والهرسك ومنطقة غرب البلقان والعالم اجمع وذلك في اطار الضرورة الملحة العالمية لزيادة الوعي بأهمية التسامح والسلام.

وبحث الجروان مع رئيس برلمان جمهورية البوسنة والهرسك مشروع تأسيس حديقة  للسلام في سراييفو لتكون نصبا تذكاريا للتسامح والسلام . 

وألقى رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام كلمته امام اعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام في الاجتماع الذي عقد في مقر الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك حث من خلالها المشاركينعلي المضي قدما من عمليات بناء السلام في المنطقة ونقل الخبرات مع بقية دول العالم سواء في اطار مشاريع المجلس العالمي للتسامح والسلام او المنظمات الدولية الاخري ذات الصلة التي يتعاون معها المجلس.

وحضر اجتماعات البرلمان الدولي للبلقان في العاصمة البوسنية سراييفو، ساسا ماجازينوفيتش عضو مجلس نواب البوسنة والهرسك وبراينمير جفوزدينوفيتش عضو برلمان الجبل الاسود ودوبرافيليبوفسكي عضو الجمعية الوطنية ببرلمان صربيا وفاضل زندلي عضو الجمعية الوطنية لجمهورية مقدونيا الشمالية وانضم الي الوفد ياهجاكوكاج عضو برلمان دولة كوسوفا وبورسيبورا نوفيتيش عضو البوندستاج الالماني ورئيس اللجنة البرلمانية للصداقة مع برلمانات غرب البلقان في البوندستاج الالماني. 

الجدير بالذكر ان مجموعة البرلمان الدولي للتسامح والسلام لدول البلقان في اجتماعها بالعاصمة البوسنية سراييفو قرروا العمل على ادراج  أنشطة التسامح والسلام علي أجندات العمل البرلماني وتقديم مساهماتها في الوصول الي الاهداف المتعلقة بالسلام والتسامح في منطقة البلقان في طريق تكاملها الاوربي بالاضافة الي تشكيل منظمة اقليمية لبرلماني البلقان لتعزيز التعاون بينها من خلال خارطة طريق للعمل بحلول نهاية العام الجاري بهدف تعزيز مبادرات السلام والتسامح في المنطقة والعالم .

مجلس النواب رئيس مجلس النواب السلام في المنطقة المجلس العالمي للتسامح والسلام البوسنة والهرسك أعضاء البرلمان المنظمات الدولية

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